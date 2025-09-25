С «Мечел-Кокса» взыскали 405 млн рублей долга за поставку угля

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ООО «Талдинская трейдинговая компания» (ТТК, Кемерово) к ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс») о взыскании долга за поставку угля в размере 405,3 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Кемеровская организация требовала, чтобы «Мечел-Кокс» вернул 399,2 млн руб. за поставленный в марте-июне этого года угольный концентрат и 6,1 млн руб. неустойки за нарушение сроков оплаты. Также компания хотела возместить расходы по уплате госпошлины в размере 2,5 млн руб. Все эти требования суд удовлетворил.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в сентябре Арбитражный суд Кемеровской области также взыскал с ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» более 823,6 млн руб. задолженности за поставки угольного концентрата от ООО «Производственно-торговая компания „Уголь“».

Виталина Ярховска