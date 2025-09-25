РБК: «Росатом» заинтересован в покупке разработчика IT-платформы для медицины

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры о покупке «Нетрика Медицина». Компания разрабатывает и поставляет цифровые решения для государственного и частного здравоохранения. Об этом сообщили РБК несколько источников, близких к ходу сделки.

Информацию о переговорах подтвердил представитель компании «Медскан» — с 2023 года она на 50% принадлежит «Росатому». Интерес к покупке актива, по данным РБК, связан с планами осуществить цифровую трансформацию медицинской сети «Медскан». Издание напомнило, что на ВЭФ «Медскан» и «Нетрика Медицина» подписали меморандум о создании IT-платформы для медицины нового поколения.

«Нетрика Медицина», уточнил представитель «Медскана», остается ключевым игроком на рынке Единой государственной информационной системы в области здравоохранения. Компания контролирует более 50% рынка операторов этих услуг. «Целью проекта является создание платформы, охватывающей весь путь пациента — от записи и телемедицины до диагностики и лечения, а также интеграция с партнерами и страховыми компаниями»,— пояснил собеседник РБК.

«Нетрика Медицина» образована в 2006 году. Основатели компании — Артем Мошков и Алексей Ильин. Им принадлежит 37,8% и 7,2% соответственно. Еще 50% у ООО «ТМ Цифровые решения», 5% — у управляющего партнера Дениса Чумакова. В 2024-м выручка компании составила 1,1 млрд руб. (+76,5%), чистая прибыль — 407 млн руб. По словам представителя «Медскана», к платформе «Нетрика» на данный момент подключено 8,5 тыс. клиник, а ежедневно через нее передается более 90 тыс. документов.