Экс-замгубернатора Петр Банников возглавил нижегородский Фонд народного единства

Бывший заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников возглавил Фонд народного единства, который занимается в регионе сбором средств на поддержку участников СВО. Он приступил к обязанностям 16 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этой должности Петр Банников сменил Романа Кошелева, который также возглавляет АНО «Дом народного единства».

Господин Банников покинул должность замгубернатора 1 сентября по собственному желанию. Со 2 сентября он также стал советником главы региона Глеба Никитина на общественных началах.

О планах ухода Петра Банникова стало известно в конце августа. Перед уходом заксобрание согласовало награждение его орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени.

В правительство региона Петр Банников пришел в 2021 году. Сначала на должность помощника губернатора, затем стал заместителем главы региона. Он курировал взаимодействие правительства с силовыми структурами и работу по организации помощи военным, принимающим участие в СВО. До нижегородского правительства Петр Банников был заместителем руководителя регионального УФСБ.

Галина Шамберина