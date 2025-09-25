Директора Нарвского музея приговорили к 10 годам заочно за реабилитацию нацизма

Мосгорсуд признал директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову виновной в реабилитации нацизма. Суд заочно приговорил ее к 10 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Директор музея признана виновной по четырем эпизодам п. «б», «д» ч. 2 ст. 207 УК РФ (распространение фейков о российской армии) и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Ей также сроком на пять лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием интернет-сайтов.

Прокурор запрашивала для подсудимой 12 лет колонии с лишением права администрировать сайты в течение шести лет.

По версии следствия, в период празднования Дня Победы в 2023, 2024 и 2025 годах Мария Сморжевских-Смирнова согласовывала размещение на стене Нарвского замка плакатов с изображением президента России. На плакатах были надписи, содержавшие «недостоверную информацию о совершении им военных преступлений». Директор музея была объявлена Россией в международный розыск.