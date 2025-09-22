Тамбовский суд взыскал с ЖКХ «Мордовское» 1,8 млн рублей за вред Битюгу

Арбитражный суд Тамбовской области полностью удовлетворил иск Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к местному ООО «Мордовское жилищно-коммунальное хозяйство» (ЖКХ) и взыскал с общества 1,86 млн руб. за слив сточных вод в реку Битюг. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан Росприроднадзором в апреле 2025 года и тогда же принят к производству. Специалисты ведомства летом 2023-го в ходе выездной проверки обнаружили, что в районе улицы Шоссейная поселка Мордово в Битюг сбрасываются сточные воды. В пробах воды были обнаружены превышенные концентрации загрязняющих веществ.

В феврале 2024-го Росприроднадзор направил претензию ликвидированному мордовскому поселковому МУП ЖКХ, правопреемником которого стало ООО «Мордовское ЖКХ», о добровольном возмещении ущерба. Предприятие не оплатило ущерб, из-за чего надзорный орган инициировал судебное разбирательство.

По данным Rusprofile, ООО «Мордовское ЖКХ» зарегистрировано в Мордовском районе Тамбовской области в октябре 2024 года. Уставный капитал — 142,2 млн руб. Основной вид деятельности — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Учредителем является администрация Мордовского округа Тамбовской области. Выручка ЖКХ в 2024 году составила 15 млн руб., убыток — 741 тыс. руб. Директор — Андрей Данилов.

