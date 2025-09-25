В III квартале этого года стоимость квадратного метра в новостройках Казани выросла на 4,7% и составила 245,9 тыс. руб. Средняя цена квартиры увеличилась на 3,7% — до 12,1 млн руб. Об этом сообщил портал «Мир квартир».

В Казани новостройки подорожали почти на 5% в III квартале 2025 года

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Казани новостройки подорожали почти на 5% в III квартале 2025 года

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В Набережных Челнах квадратный метр подорожал на 4,3%, его стоимость составляет 151,3 тыс. руб., а средняя стоимость квартиры выросла на 2,6% — до 7,7 млн руб.

Рост цен в июле-сентябре оказался выше, чем в первые два квартала этого года. Всего подорожание зафиксировано в 54 из 70 крупнейших городов России, в 15 городах цены снизились, а в одном остались без изменений.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в Татарстане зафиксирован рост спроса на квартиры в новостройках.

Анна Кайдалова