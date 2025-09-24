В Татарстане в августе зафиксирован значительный рост спроса на квартиры в новостройках. В прошлом месяце количество договоров участия в долевом строительстве увеличилось на 7% по сравнению с июлем, достигнув более 1,8 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Республики Татарстан.

В Татарстане в августе зафиксировали увеличение спроса на новостройки

В июле же текущего года было зарегистрировано около 1,7 тыс. договоров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 88,9%. В августе 2024 года было зарегистрировано 958 договоров. Всего с начала 2025 года в республике было оформлено 12,5 тыс. договоров.

Заместитель руководителя Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова отметила, что август стал месяцем оживления на рынке недвижимости, что отражается на обоих сегментах — вторичном и первичном рынках.

Влас Северин