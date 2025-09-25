Избирком зарегистрировал депутатов нового созыва заксобрания Челябинской области

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва, избранных по единому избирательному округу. Парламентариям вручили соответствующие удостоверения, сообщает пресс-служба избиркома.

Так, 20 мандатов получила партия «Единая Россия», четыре — «Справедливая Россия – За правду», по два мандата досталось партии «Новые люди» и ЛДПР, по одному месту — «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и КПРФ.

От «Единой России» мандаты получили Андрей Орехов, Олег Гербер, Анатолий Еремин, Александр Заозеров, Евгений Губанов, Андрей Шмидт, Анатолий Брагин, Валерий Колокольцев, Виталий Маслов, Рамиль Рахманкулов, Валерий Филиппов, Евгений Субачев, Илья Таболин, Олег Садовских, Евгений Рева, Наталья Лощинина, Светлана Буравова, Владислав Уланов и Виген Мхитарян. «Партию пенсионеров» будет представлять Степан Фирстов. От партии «Новые люди» избраны Максим Гулин и Евгений Горшков. ЛДПР будут представлять Виталий Пашин и Алексей Беседин, а от КПРФ депутатом стал Константин Куркин. Партию «Справедливая Россия» в заксобрании будут представлять Василий Швецов, Ксения Морозова, Владимир Бекишев и Алексей Чеченин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по результатам выборов из 30 одномандатных округов в 28 победили кандидаты от «Единой России». Два мандата получат представители «Справедливой России»: в округе №19 — врач-сосудистый хирург Егор Бабкин, №24 — директор производственного департамента магнитогорского кластера ООО «Центр коммунального сервиса» Геннадий Агапов.

Ольга Воробьева