Старые партии подвинули «Новые люди»

Избирательная комиссия Челябинской области подвела предварительные итоги выборов депутатов законодательного собрания региона. Около 75% мандатов достанется представителям «Единой России», в том числе 28 — по одномандатным округам и более половины — по партийному списку. На втором месте по-прежнему «Справедливая Россия», которой достанется шесть мест. На четвертом месте, опередив КПРФ, оказалась партия «Новые люди». Эксперты отмечают предсказуемость результатов выборов и еще большее укрепление партии власти.



Фото: Олег Кормильцев Явка на выборах депутатов заксобрания в Челябинской области составила 39,9%

Состоялись выборы депутатов законодательного собрания Челябинской области. По итогам трехдневного голосования явка составила 39,9% избирателей, что немного выше предыдущего голосования в 2020 году (33,8%).

По предварительным результатам, опубликованным избирательной комиссией региона, по единому избирательному округу все шесть партий, участвовавших в выборах, преодолели порог 5% и прошли в новый состав регионального парламента. Так, «Единая Россия» получила 54,5% голосов, «Справедливая Россия — За правду» — 13,43%, ЛДПР — 9,79%, «Новые люди» — 8,11%, КПРФ — 5,94%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,69%. Представителей «Новых людей» до сих пор в челябинском заксобрании не было.

Из 30 одномандатных округов в 28 победителями стали кандидаты от «Единой России». Два мандата получат представители «Справедливой России»: в округе №19 — врач-сосудистый хирург Егор Бабкин, №24 — директор производственного департамента магнитогорского кластера ООО «Центр коммунального сервиса» Геннадий Агапов. Последний обошел действующего депутата заксобрания от ЛДПР, экс-депутата Госдумы РФ Виталия Пашина.

Региональный избирком пока не сообщил о конкретном распределении 30 мандатов по единому избирательному округу между партиями. С учетом итогов выборов «Единая Россия» получит 44 или 45 мест, «Справедливая Россия» — семь, ЛДПР — три, по два мандата получат «Новые люди», КПРФ и «Партия пенсионеров».

По словам председателя Челябинского регионального отделения «Единой России», губернатора Челябинской области Алексея Текслера, фракция партии в новом созыве законодательного собрания займет 80% мандатов. «Новый состав депутатов — это обновленная, молодая, но уже опытная команда профессионалов, многие из которых прошли СВО. Они будут надежно защищать интересы жителей области»,— заявил председатель реготделения партии власти.

Среди избранных одномандатников 12 уже являются действующими депутатами законодательного собрания области от «Единой России». Среди них два участника специальной военной операции — первый вице-спикер Денис Моисеев и Лена Колесникова. Еще два участника СВО победили в округах №5 и №16 — координатор проекта патриотического воспитания благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Алексей Рожков и директор ОБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области» Александр Казаков соответственно.

В 2020 году в законодательное собрание Челябинской области тоже прошли шесть партий. «Единая Россия» получила 43 мандата (42,6% — по спискам, 28 — по одномандатным округам), «Справедливая Россия» — семь (14,7%, два одномандатных округа), КПРФ — четыре (11,8%), ЛДПР — три (11,3%), «Партия пенсионеров» — два (5,7%), «Зеленая альтернатива» — один (5,35%).

Центр общественного наблюдения за выборами не зафиксировал никаких нарушений. По данным председателя общественной палаты региона Николая Дейнеко, на федеральную интернет-платформу Ассоциации независимого мониторинга от жителей региона поступило более 21 тыс. сообщений, на телефон горячей линии штаба — 30 звонков, но подавляющее большинство их них имели информационный характер.

Челябинский социолог и политолог Сергей Зырянов отмечает, что итоги выборов были прогнозируемыми. Довольно высокий результат «Новых людей», по его мнению, связан с активной рекламной кампанией, которая привлекла молодежь, представителей малого и среднего бизнеса. При этом межвыборный период партия работает в регионе «не ахти как» и мало известна.

«В том числе прогнозировалось устойчивое положение “Единой России”. Почти 55% голосов избирателей — это хороший результат, успех. Есть потенциал роста и какие-то возможности, видимо, неиспользованные, о которых будут думать. По-моему, прошедшие выборы — это тестирование ресурсности региональных политических структур перед заключительными выборами большого избирательного цикла — выборами 2026 года в Госдуму. Есть год, чтобы что-то сделать для тех, кто хочет получить лучший результат»,— говорит эксперт.

