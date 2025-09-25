В Мордовии арестовали сотрудника IT-компании по делу о передаче данных Украине

Сотрудника IT-компании задержали в Мордовии по подозрению в госизмене, возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По версии спецслужбы, 39-летний мужчина самостоятельно вышел на связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора подозреваемый собирал сведения о местах расположения в Мордовии объектов критически важной инфраструктуры, полагает следствие.

В ФСБ утверждают, что фигурант передавал украинской стороне информацию в Telegram, в частности, — сведения о сотруднике регионального управления МВД для планирования заказного убийства.