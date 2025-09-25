У пассажирского Ан-26 на Камчатке нашли следы столкновения с дроном

Самолет Ан-26 Камчатского авиационного предприятия мог столкнуться с беспилотником во время рейса из Петропавловска-Камчатского в Тиличики 2 августа. Об этом сообщил РБК авиаперевозчик.

После посадки были обнаружены повреждения планера — несущей конструкции самолета. При этом во время полета экипаж не заметил ударов или сбоев в работе техники. Предварительно было установлено, что причиной стало столкновение с птицей.

По итогам расследования комиссия Камчатского межрегионального территориального управления Росавиации пришла к выводу, что повреждения, вероятнее всего, были вызваны столкновением с беспилотным аппаратом. Специалисты предполагают, что это произошло при взлете или заходе на посадку.

Место запуска беспилотника неизвестно. Также нельзя определить, кто управлял БПЛА. По информации источника РБК, это первый зарегистрированный в России случай возможного столкновения гражданского самолета с беспилотником. В авиакомпании сообщили, что повреждения самолета устранены, он эксплуатируется в штатном режиме.