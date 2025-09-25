Мэр Биробиджана Максим Семенов объявил об отставке

Мэр Биробиджана Максим Семенов заявил о намерении сложить полномочия. По словам чиновника, сегодня у него последний рабочий день на этом посту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Семенов

Фото: Мэрия города Биробиджан Максим Семенов

Фото: Мэрия города Биробиджан

«Благодарю вас всех за доверие, которое вы оказывали мне все эти годы, — написал мэр в Telegram. — Отдельная благодарность моим коллегам, команде профессионалов».

По словам господина Семенова, за время работы мэром он «получил бесценный опыт, в том числе и благодаря вам, жителям». Их «улыбки, слова благодарности были лучшей наградой», добавил чиновник и пожелал горожанам счастья, здоровья и благополучия.

«Наш Биробиджан впереди ждут новые победы и достижения!» — заключил Максим Семенов. Причины увольнения он не объяснил.