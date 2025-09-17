В Ярославле заложили памятный камень на месте будущего моста

В Ярославле на месте строительства третьего моста через Волгу установили памятный знак. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Историческое событие для Ярославля и всего региона. Мы заложили камень на месте строительства третьего моста через Волгу. Этот проект был предусмотрен генпланом города еще в 1971 году»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строить мост будет ООО «Трансстроймеханизация», входящее в дивизион «Дороги и мосты» холдинга «Нацпроектстрой». Господин Евраев уточнил, что мостовую часть будет возводить «Мостоотряд-6» — филиал АО «Дороги и мосты», расположенный в Ярославле. Стоимость контракта составляет 4,035 млрд руб.

Работы начнутся с транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Начальный этап строительства должен быть выполнен до декабря 2026 года. Подрядчик уже закупает технику и материалы.

Алла Чижова