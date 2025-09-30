Аналитики фиксируют падение спроса на рынке загородной недвижимости в Екатеринбурге при относительно небольшом росте цены. Высокий уровень ключевой ставки и финансовая нестабильность заставляют покупателей обращаться за услугами строительства по договору подряда, а не приобретать готовые предложения жилья. При этом застройщики отмечают, что интересоваться загородной недвижимостью стали разные группы покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены на загородном рынке не показали сильного роста

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Цены на загородном рынке не показали сильного роста

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным компании «Этажи», в первом полугодии спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге снизился на 50–70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с марта 2025 года началось восстановление спроса, хотя показатели 2024 года достигнуты не были. «В июле-августе 2025 года на фоне повышения доступности рыночной ипотеки наблюдался небольшой рост спроса, но он оставался умеренным»,— рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Екатеринбурге Александр Бабушкин. Он добавил, что в последние два-три месяца фиксируется рост спроса за счет снижения ключевой ставки ЦБ (по данным на конец сентября — 17%) и расширения возможностей кредитования. Однако предложение загородных объектов на уральском рынке ограничено, поскольку многим компаниям сейчас сложно строить за собственные средства и они чаще переходят на работу по подрядам, подчеркнул господин Бабушкин.

Представители сервиса «Циан» отметили, что число просмотров объявлений о продаже земельных участков за год снизилось на 6%, а о продаже готовых загородных домов — на 23%. «Высокие ипотечные ставки, нехватка рабочей силы, высокий уровень цен на строительные материалы ограничили активность в сегменте»,— пояснил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

«Проблема по сути одна — ставка. Проектное финансирование доступно, банки готовы дать средства на реализацию всего поселка. Но готовые дома в отсутствие доступной ипотеки будут просто стоять»,— рассказал основатель девелоперской компании «Хаусверк» (застройщик загородного поселка «Урман») Евгений Драчев. Из-за нежелания клиентов рисковать, по его словам, они зачастую готовы строить дом по договору подряда, а не покупать уже готовый, поскольку в этой схеме покупатели видят меньше рисков.

Цены решили подождать

При этом цены на загородные дома почти не изменились. В Свердловской области средняя цена снизилась с 13,3 до 12,8 млн руб. (–4%), стоимость одного квадратного метра выросла на 2% (с 77 до 78,8 тыс. руб.), рассказали в «Циане». А вот объем предложения вырос на 38%. Основная причина этому — слабый спрос и рост сроков экспозиции. Стоимость участков с назначением под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снизилась (213 тыс. руб. сейчас против 297 тыс. руб. год назад).

По данным «Авито Недвижимости», в августе 2025 года средняя цена загородной недвижимости в Свердловской области составила 5,6 млн руб. и практически не изменилась к прошлому году. Приобрести дачу в конце лета можно было в среднем за 1,5 млн руб., коттедж — почти за 15 млн руб. Аналитики сервиса также рассказывают, что в августе этого года предложение на рынке загородного жилья в Свердловской области выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, относительно января 2025 года отмечается рост на 20%. Наибольшую долю в предложении по итогам последнего месяца лета занимали дома — на них пришлось 68% от общего объема, на втором месте оказались дачи (19%), на третьем — коттеджи (13%). Доля таунхаусов составила менее 1%.

По словам Алексея Попова, сейчас в продаже стали появляться участки из земельного банка небольших девелоперов, так как для них запуск новых проектов, с учетом необходимости перейти на продажи с использованием эскроу-счетов при высокой кредитной нагрузке, стал невыгодным.

Жильцы пересматривают площадь

Эксперты замечают, что изменились предпочтения покупателей и по размерам домов. «Весной 2025 года наиболее популярными были проекты площадью 85–100 кв. м. Однако к лету тенденция сместилась в сторону типовых решений массмаркета — 50–60 кв. м. стоимостью до 6–7,5 млн руб. Такой бюджет идеально соответствует возможностям семейной ипотеки с использованием материнского капитала»,— рассказал Александр Бабушкин. Наиболее перспективными для покупки дома, по его словам, традиционно являются территории вдоль Челябинского, Полевского и Тюменского трактов в радиусе до 40 км от Екатеринбурга. Ядро покупательской активности сосредоточено вокруг предложений стоимостью от 5,5 до 7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупатели стали присматривать для себя более компактные варианты

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Покупатели стали присматривать для себя более компактные варианты

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В компании «Хаусверк» также наблюдают тренд на снижение средней площади домов. «Раньше площадь дома в 135 кв. м была рассчитана на три спальни, а сегодня 90–100 кв. м на такое же количество спален. Но у покупателей растут требования к архитектуре: люди хотят красивые дома, более эмоциональную архитектуру, а не просто крышу над головой»,— сказал Евгений Драчев.

По данным компании «Этажи», основной спрос на рынке сейчас формируют семейные пары в возрасте от 30 до 45 лет с одним-двумя детьми. Одним из ключевых сегментов покупателей в компании назвали людей, переехавших в Екатеринбург из других городов и привыкших к большой площади проживания, однако столкнувшихся с высокими ценами на жилье непосредственно в самой уральской столице. «Это заставляет покупателей рассматривать индивидуальное жилье как альтернативу: за те же 6–8 млн руб. можно приобрести дом площадью 80–100 кв. м с участком, что соответствует популярному бюджетному ядру продаж»,— пояснил Александр Бабушкин.

В компании «Хаусверк» отметили несколько трендов, касающихся состава покупателей домов. Во-первых, ими чаще становятся одинокие женщины, которые имеют высокий заработок и при этом живут одни. Во-вторых, покупатели частных домов становятся моложе, в том числе за счет влияния ИТ-ипотеки: покупателями домов становятся люди в возрасте 26–33 лет.

Покупатель вернется за город

Рост спроса в сегменте индивидуального жилищного строительства ожидается в 2026–2027 годах, считают в компании «Этажи». По данным аналитиков компании, при прочих равных условиях стоимость квадратного метра в новостройках многоквартирных домов значительно выше, а многие люди стремятся жить за городом — эта тенденция стала наблюдаться еще после пандемии.

«Снижение ключевой ставки ЦБ, доступность комбинированных ипотечных программ (комбо-ипотеки, сельской ипотеки), а также возможное увеличение лимита по семейной ипотеке до 6 млн руб. станут мощным стимулом для рынка. Если экономика стабилизируется и вернется к привычной динамике, прогнозируемое снижение ставок усилит покупательскую способность: клиенты смогут решать жилищные вопросы проще и с меньшими переплатами по ипотеке. Уже сейчас партнеры и застройщики активно разрабатывают новые земли, презентуют коттеджные поселки, а продуктовая линейка остается разнообразной»,— резюмировал Александр Бабушкин.

Анна Капустина