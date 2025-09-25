Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН. В МИД РФ отметили, что госсекретарь США и министр иностранных дел России, кроме Украины, обсуждали также двусторонние отношения, в частности, нормализацию работы дипмиссий. Госдеп сообщил, что Рубио призвал Москву найти долгосрочное решение украинского конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что американского посредничество как минимум приостановлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский с трибуны Организации Объединенных Наций заявил о том, что лучшие гарантии безопасности и, соответственно, мира — это друзья и оружие. Именно оружие решает, кто выживет. Темы переговоров президент Украины не коснулся. В целом нужно признать, что без Дональда Трампа неделя высокого уровня проходит откровенно скучно. Основные слова сказаны, участники многочисленных делегаций, судя по всему, предпочли прогуляться по магазинам Пятой авеню. Это наглядно демонстрирует, что представляет собой нынешняя ООН, и насколько высок ее авторитет.

Но вернемся к нашим делам. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялась. Проходила она без вступительных слов и без присутствия прессы. Переговоры продолжались менее часа. Официальные комментарии не содержали сенсации. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня. Главной темой была, естественно, Украина. Государственный секретарь Соединенных Штатов «повторил призыв президента Трампа» Москве — сделать значимые шаги и найти формулу долгосрочного урегулирования конфликта. В переводе с дипломатического языка на общедоступный это значит следующее: все слова уже сказаны, добавить к этому больше нечего.

Много было разных контактов, но решение не найдено. Если будут идеи, мы готовы их обсудить. То же самое относится и к Киеву. По факту на сегодняшний день посредничество США как минимум приостановлено. И еще что важно отметить, других желающих на эту роль не наблюдается. Даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время демонстрирует по этому поводу скептический настрой. При этом западные союзники от помощи Киеву не отказываются, а Вашингтон — от поддержки западных союзников.

Оружие через океан продолжит идти в Европу, а затем НАТО его распределит так, как считает нужным, то есть отправит Украине.

К слову, США тоже входят в НАТО. Так что тезис о том, что Америка уходит в сторону от Украины и отворачивается от нее, выглядит несколько спорным. При этом руководство ЕС пытается как может ускорить решение о полном отказе от российских энергоресурсов.

В общем и целом приходится констатировать, что надежды на разрядку международной напряженности в очередной раз не оправдались. По крайней мере, Владимир Зеленский с трибуны ООН, по сути, подтвердил готовность продолжать боевые действия. Мир через силу. Теперь слово за Россией — мяч не ее стороне.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе