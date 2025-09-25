Пашинян вылетел в Москву на Мировую атомную неделю

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию. Сегодня он примет участие в Мировой атомной неделе в Москве, сообщила пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Форум проходит на ВДНХ с 25 по 28 сентября. На мероприятии выступит президент России Владимир Путин. Среди иностранных гостей — президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и другие.

Мероприятие приурочено к 80-летию атомной промышленности России. Ожидается участие более 100 стран, в том числе представителей крупных компаний и экспертов. 26 сентября пройдет пленарное заседание форума.