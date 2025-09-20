Петербуржца госпитализировали после квартирного пожара на Выборгской набережной

В два часа дня 20 сентября в доме 25 по Выборгской набережной случился пожар, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. В трехкомнатной квартире горел зал площадью 25 кв.м.

В результате происшествия пострадал мужчина, его доставили в больницу. О состоянии пока ничего не сообщается. С огнем удалось справиться за час усилиями трех пожарно-спасательных расчетов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что три человека пострадали в результате пожара на улице Шаврова. В двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 5 кв. м.

