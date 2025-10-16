Сегодня день рождения празднует основатель Wildberries, глава ООО РБВ (объединенная компания Wildberries & Russ) Татьяна Ким

Фото: Пресс-служба Wildberries Татьяна Ким

Фото: Пресс-служба Wildberries

Ее поздравляет певица, композитор, народная артистка РФ Анита Цой:

— Дорогая Татьяна! Я счастлива, что у меня есть такой друг и единомышленник в стремлении сделать этот мир лучше! Ты — настоящее олицетворение женской мудрости и мягкой силы, храбрая, ответственная, всегда верная своим жизненным принципам. Это большая редкость. Ты единственная женщина в мире, которая смогла не просто основать, но и развить крупнейшую цифровую платформу, где миллионы предпринимателей малого и среднего бизнеса из десяти стран получили шанс расти, расширять горизонты, воплощать мечты. Помню, с чего все начиналось. Это чудо, что даже самый маленький бренд может стать известным на весь мир, а покупки стали доступны для миллионов людей. Это — результат твоей веры и огромного труда, твоей способности видеть будущее и менять наш мир. Особое восхищение вызывают: умение быть в гармонии с собой, сочетание мужских деловых качеств в бизнесе и доброты, сострадания и любви, умение быть мамой не только для своих семерых детей, но и для огромной Wildberries семьи. Пусть впереди будет еще больше смелых проектов, счастья, энергии и радости! Пусть твои безграничные мечты продолжают обретать реальные цели и покорять мир новыми, яркими решениями во благо семьи и нашей любимой Родины. С днем рождения!

