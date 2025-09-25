Долю иностранцев в рекламных компаниях могут ограничить 20%

Госдума разрабатывает законопроект, который запретит иностранцам владеть долей более чем в 20% в российских рекламных компаниях. Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что инициатива будет аналогична новому закону о деятельности иностранных компаний—исследователей потребрынка.

В июле президент Владимир Путин подписал закон о регулировании исследовательских организаций, запрещающий проведение исследований компаниям с иностранным участием в капитале более 20%, что распространяется только на организации с годовой выручкой свыше 800 млн руб. Он также разрешает обработку данных о российском рынке только на мощностях, размещенных в РФ. Российских представителей отрасли обяжут подключиться к профильному реестру. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки нового проекта, рассказал, что это логичное продолжение первой инициативы, так как речь также идет о сборе и передаче чувствительных данных, которые собирают и обрабатывают рекламные компании в своей деятельности, в том числе для исследований рынка и другого. По его словам, такая мера не запрещает осуществлять иностранные инвестиции в рекламный рынок России, но при этом контроль над этими компаниями останется за российскими гражданами.

Подробности — в материале «Ъ» «Продвижение без иностранного влияния».