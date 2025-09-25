Россияне стали меньше ходить в магазины товаров для ремонта

В январе–августе посещаемость магазинов товаров для дома и ремонта сократилась в России на 18% год к году. Это наиболее выраженное падение среди всех сегментов розницы, следует из данных Focus Technologies.

Магазины электроники и бытовой техники за тот же период потеряли 9% трафика год к году, продуктов — 8%, парфюмерии и косметики — 6%, одежды и обуви — 5%. В целом посещаемость торговых центров за первые восемь месяцев сократилась на 3% год к году.

По оценкам департамента торговой недвижимости CMWP, интерес к товарам для дома и ремонта сокращается из-за падения продаж жилья. По данным Росреестра, в январе—августе в Москве заключили 85,9 тыс. сделок на вторичном рынке жилья. Это на 4,9% меньше год к году и на 22,3% меньше к аналогичному периоду 2023 года. На рынке новостроек столицы падение составило 11,4% год к году, до 50,8 тыс. сделок.

