Прокуратура в Петербурге добивается обращения спорткомплекса в доход государства

Как узнал “Ъ”, Генпрокуратура вмешалась в процесс банкротства открытого акционерного общества по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге «Метрострой». Его руководители потратили более 1 млрд руб. на строительство спортивного комплекса, который после ряда махинаций оказался в распоряжении иного юрлица, утверждает надзор. Теперь объект как имущество, полученное коррупционным путем, должен быть возвращен государству.

Иск подан в Петроградский райсуд Санкт-Петербурга. Ответчиками выступают Вадим Александров, с 1998 по 2017 год руководивший «Метростроем», и его сын Николай Александров, являвшийся акционером и заместителем гендиректора общества. «Метрострой» (создан на базе «Ленметростроя») в период с 1993 по 2021 год был единственной в Санкт-Петербурге организацией, осуществлявшей строительство и реконструкцию объектов метрополитена.

По версии прокуратуры, должности, которые занимали господа Александровы, позволяли им «оказывать неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы и организационно-распорядительные решения в ОАО "Метрострой"», в том числе распоряжаться бюджетными средствами. Ведомство полагает, что предприниматели использовали свое положение и полномочия для возведения спортивного клуба на средства, выделяемые городом на строительство метрополитена, и обращения его в свою пользу «в целях коммерческого использования и личного незаконного обогащения».

Подробности — в материале «Ъ» «Спорт коррупционных достижений».