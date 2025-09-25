Рейс из Самары вылетел в Анталью после суточной задержки
Самолет из Самары в Анталью отправился в пункт назначения ночью в четверг, 25 сентября, в 3:58 (MSK+1). Об этом сообщается на сайте аэропорта Курумоч.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рейс авиакомпании Azur Air должен был вылететь в среду в 04:05. Но отправление перенесли на два часа, а затем снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА. После этого вылет повторно перенесли сначала из-за отдыха экипажа, потом из-за поломки самолета.
Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку.