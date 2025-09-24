Куйбышевская транспортная прокуратура изучает задержку рейса из Самары в Анталью

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса авиакомпании Azur Air из Самары в Анталью. Инцидент произошел 24 сентября 2025 года в аэропорту Курумоч. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Для помощи пассажирам организована мобильная приемная, где они могут получить консультации и подать жалобы. На месте работает Куйбышевский транспортный прокурор.

Прокуратура выяснит все обстоятельства задержки и проверит, были ли пассажирам предоставлены необходимые услуги по авиационным правилам. В случае выявления нарушений будут приняты меры.

Ранее сообщалось, что в самарском аэропорту Курумоч более 300 пассажиров устроили протест из-за задержки рейса в Анталью почти на сутки. Вылет постоянно откладывали.