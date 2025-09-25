Двукратный рост хищений электроэнергии зафиксирован в Приангарье

Количество случаев безучетного потребления электроэнергии в Приангарье за восемь месяцев 2025 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает «Иркутскэнергосбыт», зафиксировано более 1,6 тыс. случаев. Объем хищений составил 30,9 млн кВт·ч на сумму около 83 млн руб.

По информации компании, речь идет о случаях намеренных искажений показаний приборов учета, самовольных подключений в обход счетчиков, чтобы «снизить платежи за электроэнергию». Наиболее часто нарушения фиксируются в Иркутском и Тулунском районах, а также в городе Братске.

C 1 апреля правительство РФ ввело тотальный запрет на майнинг в южной части Иркутской области вплоть до 2031 года. Ранее на юге региона действовал сезонный запрет, но местные власти выступили за более строгие ограничения.

Влад Никифоров