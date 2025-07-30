Невский район стал крупнейшим локальным рынком апартаментов за первые полгода

Невский район Петербурга стал крупнейшим локальным рынком сервисных апартаментов в городе по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом сообщила консалтинговая компания NF GROUP. На один из самых густонаселенных районов мегаполиса приходится 59,6 тыс. кв. м. или 48% всего объема предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба PLG group Фото: Пресс-служба PLG group

Столь высокую долю района обеспечивают семь объектов, самый крупный из которых — «Про.Молодость» от девелопера PLG. За год объем предложения сервисных апартаментов на востоке города увеличился на 69%, а его доля в структуре рынка на 15 п.п.. Основными драйверами стали старт продаж комплекса Cosmos Smart Yuzhny (СЗ «Троицкое поле») и вывод нового пула апартаментов в «Про.Молодость».

По состоянию на июнь 2025 года средняя цена предложения на первичном рынке сервисных апартаментов составила 280 тыс. руб. за «квадрат». На протяжении последних полутора лет показатель не демонстрировал выраженных колебаний, оставаясь в пределах 273–286 тыс. руб. за кв. м: за полугодие средняя цена выросла на 1%, за год – сократилась на 2%.

По мнению регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF GROUP Ольги Широковой, в удаленных районах представлены крупные комплексы, ориентированные на средне- и долгосрочное размещение и предлагающие организованную альтернативу обычной аренде жилья.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам первого полугодия 2025 года объем предложения на первичном рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге составил 63,7 тыс. кв. метров. Показатель сократился на 14% за шесть месяцев.

Андрей Маркелов