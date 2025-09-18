Священник Миняйло призвал главу Свердловской области бороться с абортами

Член Общественной палаты Свердловской области, старший священник Храма-на-Крови и протоиерей Максим Миняйло призвал губернатора Дениса Паслера к борьбе с абортами, сообщил Telegram-канал храма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Миняйло

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Максим Миняйло

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Основанием для обращения стала статистика, которую привел председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов: по его данным, в 2024 году чаще всего женщины совершали аборты в Москве (20 222 эмбриона и плода), на втором месте находится Свердловская область (16 938).

Как считает Максим Миняйло, такое количество абортов в большей степени лежит в сфере нравственных, а не материальных ценностей. «Фактически два богатейших региона возглавили список смерти. Значит, не все мы делаем, что должны, и пока далеки от правильного пути. С надеждой призываем губернатора нашей области, Дениса Владимировича Паслера переломить эту тяжелую ситуацию и возглавить движение по сохранению жизни»,— сказал он.

Ранее Максим Миняйло предложил закрывать гипермаркеты по воскресеньям, чтобы улучшить демографическую ситуацию, дать людям возможность отдохнуть и провести время с семьей. Он подчеркнул, что после рабочей недели многие тратят последние силы на покупки, что мешает им уделять внимание близким.

Ирина Пичурина