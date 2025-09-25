«Чита.Ру»: лидер забайкальской ОПГ сбежал из зоны проведения СВО

Лидер забайкальской преступной группировки «Меценатовские» Дмитрий Ведерников в августе сбежал из зоны проведения СВО. Приговоренный в ранее к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы за бандитизм, убийства и угоны, в прошлом году освободился из колонии для участия в спецоперации. По факту самовольного оставление воинской части возбуждено уголовное дело, пишет «Чита.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Последние публичные упоминания о Ведерникове датируется 31 июля. Его супруга и по совместительству адвокат Евгения Голец сообщила изданию, что не знает о возбуждении дела и муж на связь «выходил больше месяца назад». Женщина полагает, что оставление части могло носить вынужденный характер. По ее информации, в прошлом году военная прокуратура рассматривала дело о нарушении прав Ведерникова, связанное с несвоевременным его помещением в госпиталь после ранения.

Ранее Ведерников был отправлен на СВО в апреле 2024 года. В октябре 2023 года он уже просился на СВО, но тогда ему отказали. После этого он написал письмо депутату Госдумы от Забайкалья Андрею Гурулеву и губернатору края Александру Осипову с просьбой помочь ему отправиться на фронт. После этого письма депутат Гурулев обещал попросить Министерство обороны рассмотреть адресованное ему обращение.

Влад Никифоров