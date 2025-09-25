Напавшего на врачей с ножом иркутянина направят на принудительное лечение

В Ленинский районный суд Иркутска направлено уголовное дело 59-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух врачей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд должен вынести решение «о применении принудительной меры медицинского характера с учетом заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов».

По версии следствия, в июле этого года обвиняемый пришел в больницу, вооруженный «двумя ножами и пятью перцовыми баллончиками». В здании он распылил баллончики после чего «нанес ножом не менее пяти ударов в область головы и шеи одному сотруднику и не менее трех ударов — другому сотруднику».

Пострадавшие — замруководителя учреждения и его секретарь — смогли запереть нападавшего в одном из кабинетов и удерживали его там до приезда сотрудников Росгвардии и полиции.

Позже выяснилось, что нападавший Алексей Блинников состоит на учете в психдиспансере и имеет инвалидность. На протяжении нескольких лет он посещал поликлинику, постоянно требовал те или иные виды медпомощи, но был недоволен результатом. Претензии вызывали и назначения медпрепаратов. Мужчина регулярно ходил на приемы в надзорные органы, писал жалобы, подавал иски в суд, а около года назад дошло до открытых угроз убийством.

По факту нападения Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК).

Влад Никифоров