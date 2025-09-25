В рунете за три года заблокировано более 180 тыс. экстремистских материалов

За последние три года в России был ограничен доступ к более чем 180 тыс. материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, сообщил первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Сергей Першенков. Цифра озвучена на заседании президиума общественного совета при министерстве 24 сентября.

С его слов, отмечены массированные внешние попытки распространения в интернете радикальных и маргинальных нарративов, в первую очередь среди подростков. Под угрозу влияния попадают те подростки, кто боится публично выражать свое мнение.

Для оценки материалов привлекаются эксперты, которые дают психолого-лингвистическую оценку. В опубликованном на сайте Минюста перечне материалов, признанных экстремистскими в судебном порядке, их уже более 5 тыс.

Также Сергей Першенков сообщил, что с начала года к уголовной ответственности за демонстрацию запрещенной символики и реабилитацию нацизма привлекли более 100 человек.

Эрнест Филипповский