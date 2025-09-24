Более 100 человек привлечены к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма с начала года

С начала 2025 года к уголовной ответственности за демонстрацию запрещенной символики и реабилитацию нацизма привлекли более 100 человек. Об этом сообщил первый замначальника управления МВД по противодействию экстремизму Сергей Першенков. Его слова приводит ТАСС.

Господин Першенков добавил, что в этом году правоохранительные органы выявили более 200 преступлений, связанных с уничтожением или повреждением воинских захоронений и мемориальных сооружений.

Максимальное наказание по ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) — штраф до 5 млн руб. или лишение свободы до пяти лет. Ответственность за демонстрацию запрещенной символики установлена ст. 20.3 КоАП, максимальная санкция — штраф до 100 тыс. руб. За это же деяние, совершенное неоднократно, установлена уже уголовная ответственность (ст. 282.4 УК), максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, 3 августа вступили в силу изменения в УК РФ, вводящие уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов памяти погибших при защите Отечества. Наказание за преступление установлено в виде штрафа от 3 млн до 5 млн руб., принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Полина Мотызлевская