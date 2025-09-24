Лавров закончил переговоры с главой МИД Венгрии Сийярто

В Нью-Йорке завершились переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Политики встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Министры обсудили взаимодействие России и Венгрии в различных областях. Они обменялись мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН, а также обсудили региональные международные проблемы, включая ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров сегодня также встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Они также обсуждали военный конфликт на Украине, господин Лавров сообщил о готовности России координировать действия по его урегулированию с США. Кроме того, российский министр сегодня встретился с главой МИД Словакии Юраем Бланаром, исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом и президентом МККК Мирьяной Сполярич.