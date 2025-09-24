Лавров: Россия готова координировать действия по украинскому конфликту с США

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Москва готова к шагам по решению конфликта на Украине по той линии, которую РФ и США наметили во время переговоров на Аляске. Обе стороны выразили заинтересованность в скорейшем мирном соглашении, сообщили в пресс-службе российского МИДа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров отметил, что Россия готова координировать с США устранение первопричин конфликта. Министр выразил несогласие с предложениями Украины и стран Евросоюза, которые направлены «на затягивание» боевых действий.

На встрече Марко Рубио и Сергей Лавров также обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе восстановление общественно-политических контактов. Оба политика выразили желание восстановить работу дипмиссий, отметили в пресс-релизе.

Господа Рубио и Лавров встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беседа прошла в закрытом формате и длилась около часа. В последний раз политики встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года. Одной из центральных тем обсуждения было урегулирование российско-украинского конфликта.