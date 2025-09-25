ЦСКА и «Зенит» прошли проверку Евролигой

В финал главного для российских баскетбольных топ-клубов предсезонного турнира — Суперкубка Единой лиги ВТБ — вышли ЦСКА и «Зенит». Московский клуб легко — 89:67 — справился с середняком Евролиги белградской «Црвеной Звездой», а петербургский в драматичном матче переиграл «Дубай» — 107:103. Решающий матч пройдет 25 сентября.

В среду, 24 сентября, начался Суперкубок Единой лиги ВТБ. Ежегодный турнир, в котором участвуют лучшие баскетбольные клубы России, впервые играется за пределами страны — в Белграде. Для четырех участников — ЦСКА, «Зенита», «Црвены Звезды» и «Дубая» — это последнее предсезонное соревнование. До их первых официальных матчей остается меньше недели.

Суперкубок, проходящий в формате «Финала четырех», стартовал полуфиналом между чемпионом Единой лиги ЦСКА и хозяевами паркета «Црвеной Звездой». Армейцы в нем стартовали резво и к середине первой четверти вели со счетом 17:4. В немного обновившейся и, вероятно, немного ослабшей команде Андреаса Пистиолиса результат делали старые герои. Антониус Кливленд, перешедший летом из «Локомотива-Кубани», был незаметен, а центральной фигурой дебютного отрезка стал Ливио Жан-Шарль: центровой не промахивался с игры и записал на свой счет восемь очков, четыре подбора, перехват и блокшот.

«Црвена Звезда», кардинально обновившаяся после не слишком удачного сезона с вылетом в play-in Евролиги и полуфинал Адриатической лиги — главного регионального турнира, не выглядела как проходящая через перестройку команда.

Мяч у нее держался неплохо, гораздо чаще теряли его как раз армейцы. Тянула сербский клуб вниз ужасная конверсия бросков.

Первый трехочковый игроку «Црвены Звезды» удался только на 14-й минуте игры, после семи нереализованных попыток. Были и необъяснимые промахи из-под кольца. И тем не менее к большому перерыву белградцы уступали всего восемь очков.

В начале третьей четверти «Црвена Звезда» и вовсе сравняла счет, но вскоре вновь отпустила ЦСКА вперед. Проблемы сербской команды в завершении атак никуда не делись: эффективность бросков с двухочковой дистанции опустилась ниже 50-процентной отметки, с трехочковой — ниже 10-процентной. Москвичи таких трудностей не испытывали и во многом за счет рывка 8:0 обеспечили себе комфортное преимущество перед заключительной десятиминуткой. В ней армейцы уже не позволили противникам оживить интригу. В итоге перевес оказался крайне внушительным — 89:67.

Полуфинальный матч «Зенита» и «Дубая», другого полуфиналиста прошлого розыгрыша Адриатической лиги, складывался совсем иначе.

Команда из ОАЭ, усилившаяся под дебют в Евролиге, сразу завладела преимуществом. Задавали темп один из самых заметных игроков прошлогоднего состава мадридского «Реала» Джанан Муса и MVP прошлого сезона Единой лиги ВТБ Дуэйн Бейкон, перешедший в «Дубай» как раз из «Зенита».

Петербуржцы частенько находили свободные зоны и наказывали противника за беспечную игру в своей «краске». Сначала это позволяло им сильно не отставать, затем помогло отыграть дефицит в девять очков и даже выйти вперед. Однако соперник российского вице-чемпиона быстро и внешне без труда преимущество вернул. «Дубай» вообще удивительно продуктивно играл в атаке: с двухочковой дистанции его игрок впервые промазал лишь в концовке первой половины. Завершил он ее с «плюс-10».

После паузы отрыв за какие-то мгновения вырос почти вдвое. Казалось, что три подряд точных трехочковых от Конды Костича решили исход встречи. Но времени-то было еще полно. Петербуржцы, разумеется, продолжали сопротивляться, недурно били издали, хорошо действовали на чужом щите, но до поры на каждое их результативное действие у «Дубая» находилась своя выверенная комбинация с летальным завершением. Серьезно насесть на оппонента удалось в начале четвертой четверти. Приблизиться к «Дубаю» вплотную удалось в основном усилиями Трента Фрейзера и Ливая Рэндольфа, перешедшего в «Зенит» из тель-авивского «Маккаби». А вернувшийся в Единую лигу ВТБ после года в «Милане» Ненад Димитриевич за три минуты до конца восстановил равенство на табло.

Качели продолжались до самого финиша. «Дубай» выходил вперед, но тут же получал равноценный ответ. Все решил один эпизод на последней минуте игры.

Известный в Европе снайпер Клемен Препелич не смог поразить кольцо «Зенита», его одноклубник Джастин Андерсон, казалось, взял подбор, но мяч отлетел к Тренту Фрейзеру. Тот протащил его вперед и переиграл Препелича, забросив через него трехочковый с ведения. До конца оставалась еще одна сумбурная атака «Дубая» и два точных штрафных от Фрейзера. Они вывели «Зенит» в финал — 107:103.

А это значит, что в решающем матче Суперкубка Единой лиги ВТБ вновь столкнутся две российские команды. Иностранные клубы, участвующие в турнире в четвертый раз, еще ни разу до него не добирались. Матч за бронзу и финал пройдут 25 сентября.

Роман Левищев