Наставник «Локомотива» о победе над «Северсталью»: это не лучший наш матч

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли считает, что матч с «Северсталью» не был лучшим для «железнодорожников», но важнее — победа. Свою оценку игре господин Хартли дал в ходе пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счетом 2:1: счет открыли ярославцы, затем череповчане его сравняли, на что «железнодорожники» ответили голом. При этом первый период прошел без заброшенных шайб, этот игровой отрезок Хартли назвал «тяжелым».

«Надо отдать должное "Северстали": они в первом периоде оказывали на нас огромное давление и перехватили инициативу. У нас была возможность начать игру как надо. В итоге мы не сделали ни одного броска по воротам. А у них быстрая команда, пожалуй, самая быстрая команда в КХЛ. Нам повезло, что мы выстояли, а потом Кирьянов забил отличный гол. Если проанализировать все 60 минут, то, возможно, это был не лучший наш матч, но в то же время мы нашли способ победить. За сезон из 68 игр невозможно сыграть 68 идеальных матчей»,— прокомментировал Боб Хартли.

Журналисты попросили наставника объяснить, как «Локомотив» пропустил в большинстве. Главный тренер пояснил, что его подопечные были неосторожны.

«Была потеря шайбы в зоне атаки. Немного неответственное решение. Понятно, что в такой ситуации соперник будет рисковать, бежать. Им нужно отыгрываться в счете, даже в меньшинстве предпринимать попытки. Мы были неосторожны в обращении с шайбой. Мы потеряли шайбу, а так делать нельзя. Поэтому мы внесем некоторые коррективы»,— сказал Хартли.

В составе давно нет нападающих Степана Никулина и Ильи Николаева. Как объяснил наставник, решение о том, кто выйдет на лед, принимается всем тренерским штабом перед каждой игрой.

«С Николаевым и Никулиным мы работаем сейчас вне льда, на льду после тренировки, чтобы убедиться, что они готовы. И, знаете, в конце концов, мы можем увидеть их в составе»,— ответил наставник.

Боб Хартли также прокомментировал уход Ярослава Лихачева на правах аренды в хабаровский «Амур». По словам главного тренера, молодой талантливый хоккеист должен научиться совершенствовать свою игру.

«Он осознает ситуацию. Он будет забивать голы — в этом нет никаких сомнений. Но в то же время мы посчитали, что лучше дать ему шанс выйти и играть. Мы будем следить за его играми»,— рассказал Хартли.

Следующий матч «Локомотива» состоится 26 сентября. В Ярославль приедет «Автомобилист» из Екатеринбурга. После матча 24 сентября «Локомотив» поднялся на первое место в Западной конференции и занял второе в общей таблице КХЛ.

