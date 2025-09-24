«Локомотив» одержал четвертую победу подряд

Ярославский ХК «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл череповецкую «Северсталь» и одержал четвертую победу подряд. Кроме того, «железнодорожники» обыграли череповчан второй раз в сезоне.

Фото: Олег Гонозов

Первый период прошел без заброшенных шайб. Счет был открыт на 6-й минуте второго игрового отрезка — забил ярославский нападающий Никита Кирьянов с передачи Александра Волкова.

В третьем периоде «железнодорожники» пропустили в большинстве, «Северсталь» сравняла счет. Но повторное удаление у череповчан дало «Локомотиву» возможность реализовать лишнего и вновь выйти вперед — отличился Егор Сурин. Матч завершился счетом 2:1.

Следующий матч «Локомотива» состоится 26 сентября. В Ярославль приедет «Автомобилист» из Екатеринбурга.