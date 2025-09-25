Proxima продала долю фанерного холдинга UPG из-за санкций ЕС и крепкого рубля

Инвестиционная компания Proxima Capital вышла из капитала производителя фанеры United Panel Group (UPG) из-за западных санкций, заблокировавших экспорт продукции в страны ЕС, которые были ключевым рынком сбыта.

«Около 15% производимой продукции оставалось на внутреннем рынке, остальной объем уходил за рубеж, в основном в ЕС, куда теперь поставки невозможны», — пояснили в компании.

Переориентация экспорта на другие направления осложняется крепким курсом рубля, который снижает конкурентоспособность и маржинальность бизнеса. В Proxima сочли более рациональным направить инвестиции в другие активы.

