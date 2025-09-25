Локальные бренды одежды получают из онлайн-каналов не более 20% выручки

Российский fashion-рынок по итогам 2025 года может вырасти на 7–17%, до 4,45–4,85 трлн руб., причем около половины этой суммы придется на онлайн-продажи. Однако для локальных брендов доля цифровых каналов остается незначительной и не превышает 15–20% от общего объема выручки.

Основными препятствиями для цифровизации небольших игроков стали падение маржинальности, непредсказуемость спроса и отсутствие необходимой IT-инфраструктуры.

«Цифровизация редко начинается с инноваций. Сначала брендам нужно наладить аналитику и интеграцию систем, навести порядок в процессах и данных», — поясняет партнер агентства Shift Дзерасса Базоева. В то время как крупные ритейлеры и маркетплейсы активно внедряют ИИ-стилистов и виртуальные примерочные, малым компаниям такие инструменты часто недоступны из-за высоких затрат и сложностей внедрения.

