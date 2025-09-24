В аэропорту Курумоч вылет самолета в Анталью задержался почти на сутки

В самарском аэропорту Курумоч более 300 пассажиров устроили протест из-за задержки рейса в Анталью. Вылет постоянно откладывали.

Рейс авиакомпании Azur Air должен был отправиться в 04:05 (MSK+1). Утром вылет перенесли на два часа. Пассажиров посадили в самолет, но через полчаса вернули обратно из-за закрытого неба. Позже объявили, что вылет назначен на 16:30 (MSK+1) из-за отдыха экипажа, но затем сообщили о поломке самолета.

Уставшие пассажиры начали протест, требуя объяснений. Представители компании не предоставили подробной информации и не предложили размещение в отелях. В итоге вылет перенесли на 25 сентября 01:45 (MSK+1).

Воздушный коридор в Турцию проходит через южные регионы России. Краснодарский край днем 24 сентября подвергся атаке БПЛА. Новороссийск оказался под ударами безэкипажных катеров и беспилотников.

Евгений Чернов