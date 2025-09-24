ХК «Автомобилист» проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Нефтехимику» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Нижнекамске и закончилась со счетом 5:2 (2:0,2:0,1:2) в пользу хозяев. Это уже вторая победа «Нефтехимика» над командой из Екатеринбурга в этом сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Нефтехимика» по дублю оформили Евгений Митякин и Лука Профака, Дамир Жафяров забросил еще одну шайбу. У «Автомобилиста» отличились Джесси Блэкер и Максим Денежкин.

По итогам матча «Автомобилист» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции (8 очков). «Нефтехимик» занимает третье место на Востоке (10 очков).

Следующий матч «Автомобилист» проведет в Ярославле против «Локомотива» 26 сентября.

Полина Бабинцева