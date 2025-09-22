Прокуратуру просят проверить законность обсуждений генплана Ульяновска

Ульяновская экозащитница Наталия Лазарева направила в понедельник в прокуратуру Ленинского района Ульяновска обращение с просьбой провести проверку процедуры объявления общественных обсуждений нового генплана Ульяновска и отменить соответствующее постановление администрации Ульяновска.

Оповещения о начале общественных обсуждений по проектам приказов регионального миниимущества о новом генплане и правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) было размещено на сайте администрации Ульяновска 16 сентября (принятыми в 2022 году изменениями в региональное законодательство, все градостроительные полномочия переданы региональной власти, а обязанности по организации общественных обсуждений остались у мэрии).

Согласно тексту оповещений, общественные обсуждения начаты 16 сентября и продлятся до полудня 14 октября. При этом дана ссылка на то, что материалы проектов генплана и ПЗЗ будут размещены в соответствующем разделе на сайте мэрии. Однако по состоянию на 22 сентября проекты генплана и ПЗЗ так и не были размещены на сайте администрации города.

В мэрии на запрос «Ъ-Волга» ответили, что материалы появятся 23 сентября, и этот срок соответствует требованиям положения об организации общественных обсуждений, принятого приказом регионального минимущества №41-ПР (от 02.05.2023). Замминистра имущественных отношений Михаил Додин заявил «Ъ-Волга», что в сроках размещения материалов «нарушений нет».

Между тем в Градостроительном кодексе (ГрК) и в положении, утвержденном приказом №41-ПР, сказано, что оповещение о начале общественных обсуждений должно быть опубликовано не позднее чем за неделю до размещения проекта градостроительных материалов, но не сказано, что общественные обсуждения начинаются за неделю до размещения размещаемых материалов.

Экозащитница считает, что в администрации города неправильно трактуют требования ГрК, и обсуждения проектов невозможно было проводить с 16 сентября в связи с отсутствием самих проектов, «и граждан лишили недели обсуждений».

По данным «Ъ-Волга», аналогичные обращения в прокуратуру были намерены направить еще трое жителей Ульяновска.

Напомним, проекты нового генплана и ПЗЗ подготовил «Территориальный градостроительный институт “Красноярскгражданпроект”» (АО), ставший победителем торгов, объявленных в марте 2023 года и снизивший цену контракта с 34 млн руб. до 20 млн руб. Согласно техзаданию, прилагаемому к контракту, общественные обсуждения проектов генплана и ПЗЗ должны были состояться более года назад, «не позднее 15 августа 2024 года». Весь период подготовки проектов генплана и ПЗЗ общественность не была ознакомлена с материалами проектов, открытых обсуждений с общественностью не было, между тем у юристов, архитекторов, краеведов и экозащитников к проекту генплана накопилось много претензий. Просьбы общественников о проведении промежуточных общественных обсуждений, чтобы оставалось время для устранения замечаний, как это было с генпланом 2007 года, остались без внимания. «Именно поэтому сроки обсуждений такого сложного документа нельзя сокращать ни на один день», — подчеркивает заявительница.

Сергей Титов, Ульяновск