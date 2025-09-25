Модная мафия

Вышел очередной сезон сериала «Убийства в одном здании» — «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности и предупреждает о спойлерах.

Стартовал пятый сезон сериала «Убийства в одном здании» сервиса Hulu про расследования убийств, которые ведут трое жителей шикарного нью-йоркского кондоминимума «Аркониа»: Стив Мартин в роли бывшего популярного сериального актера Чарльза Хейдена-Сэвиджа, Мартин Шорт в роли в прошлом удачливого театрального режиссера Оливера Патнэма и Селена Гомес в роли их соседки Мейбл. Параллельно они ведут подкаст об убийствах, что добавляет истории остроты и современного флера.

Жертва этого сезона снова рядом с домом: швейцар Лестер найден мертвым в фонтане возле «Арконии». Хотя его смерть была признана несчастным случаем, сыщики-любители в это не верят и решают провести собственное расследование, во время которого знакомятся с мафией и попадают в преступный мир Нью-Йорка. В окружении гангстеров, миллиардеров и других необычных персонажей команда «Убийств» сталкивается, возможно, с самой сложной загадкой из всех, с которыми герои имели дело (насколько она действительно сложна, пока судить рано — на экраны вышла только половина сезона).

За всем этим криминальным миром следить тем более интересно, потому что стиль персонажей очень выверен и доведен до совершенства. Художник по костюмам сериала Дана Коваррубиас рассказывала в интервью, что, придумывая образ и подбирая костюмы, например, для Мейбл, она облачала ее в своего рода доспехи. «Мейбл использует эти яркие цвета так же, как животное с яркой шкурой: "Осторожно. Опасность. Оставьте меня в покое. Отойдите"»,— говорит Дана.

В преддверии холодов стиль Мейбл заслуживает внимания: он создан из идеально сидящих брючных костюмов, кожаных платьев, пальто, уютных свитеров и коротких юбок — по большей части монохромный и вполне доступный. В кадре — такие марки, как Nanushka, J. Crew, Mango, Naked Wardrobe, Veronica Beard, Ramy Brook.

Чарльз Сэвидж (Стив Мартин) демонстрирует любовь к более дорогому классическому стилю: он носит костюмы темных оттенков, кашемировые свитера, удобные ботинки, что можно назвать прекрасным образчиком гардероба представителей старшего поколения. Его коллега Оливер Патнэм (Мартин Шорт) как более артистическая и (по его собственному признанию) нарциссическая личность предпочитает костюмы нестандартных цветов с акцентами в виде ярких шейных платков или шелковых кашне.

Однако, помимо этой звездной тройки, в пятом сезоне «Убийств» будут шикарные камео. Судите сами: Теа Леони (жена мафиози), Бобби Каннавале (ее муж гангстер), Рене Зеллвегер (королева кашемира, миллиардерша), Кристоф Вальц (также миллионер, гений технологий) — такой состав привлекает и гарантированно держит внимание зрителей.

И вот эта динамика игры талантливых актеров и, конечно же, самой загадки, создают ту самую неповторимую нью-йоркскую атмосферу Верхнего Вест-Сайда — недаром «Убийства в одном здании» называют самым уютным осенним детективом.

Ирина Кириенко