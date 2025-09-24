Фанерный завод «Свеза-Тюмень» сократит штат до середины ноября

Фанерный завод «Свеза-Тюмень» сократит штат до 11 ноября, высвободив 325 сотрудников. Об этом сообщил «РБК Тюмень» со ссылкой на департамент труда и занятости населения Тюменской области. По данным издания, завод приостановил работу в августе из-за убытков.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным департамента, за период с 1 августа по 23 сентября в центр занятости обратились 108 бывших работников завода, из которых 66 были признаны безработными. Шестеро из них уже нашли новую работу. Сотрудникам, попавших под сокращение предлагают 58 актуальных вакансий.

«На предприятии работает консультационный пункт, где сотрудникам предлагают вакансии и программы переобучения»,— говорится в сообщении ведомства.

ООО «Свеза-Тюмень» зарегистрировано в Тюмени в 2008 году. Завод специализируется на выпуске 11 видов фанеры, используя березовое сырье. В 2018 году предприятие перешло под контроль компании «Свеза». В 2023 году выручка ООО «Свеза-Тюмень» составила 1,92 млрд руб., это ниже на 21% по сравнению с 2022 годом.

Полина Бабинцева