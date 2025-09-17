Матч «Зенит» — «Ахмат» Кубка России посвятили 100-летию актера Кирилла Лаврова

Игру на «Газпром Арене» между ФК «Зенит» и «Ахмат» (Грозный) в рамках Кубка России посвятили 100-летию со дня рождения актера Кирилла Лаврова. На трибуне развернули полотно с портретом артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Легков / Коммерсантъ Фото: Кирилл Легков / Коммерсантъ

Во время выхода игроков болельщики растянули на одной из трибун масштабное изображение артиста в фанатском шарфе сине-бело-голубых. Первый символический удар по мячу совершили члены семьи Кирилла Юрьевича — артистки БДТ Мария Лаврова и Ольга Семенова, а также Сергей Лавров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге установили закладной камень на месте будущего памятника Кириллу Лаврову.

Татьяна Титаева