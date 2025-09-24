Уолц назвал переговоры Лаврова и Рубио «интересными»

Представитель США при ООН Майкл Уолц прокомментировал «Ъ» российско-американские переговоры. Они прошли на 80-й сессии Генассамблеи ООН, в них участвовали глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Господин Уолц сказал, что встреча прошла «интересно», передает корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Jeremiah / Pool / Reuters Фото: Stefan Jeremiah / Pool / Reuters

Переговоры прошли в закрытом режиме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что господин Лавров намерен донести до американских властей позицию России по ситуации на Украине. Встреча состоялась после того, как президент США Дональд Трамп публично раскритиковал российские власти за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент мира проиграл войну».