Новороссийск атаковали с воздуха и моря

Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинских беспилотников, в результате которой повреждены жилые дома, гостиница и офисные здания. Погибли два мирных жителя, еще двенадцать получили ранения различной степени тяжести. По данным источника “Ъ”, в связи с нападением ГСУ СКР возбудит уголовное дело о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Днем 24 сентября вооруженные силы Украины атаковали Новороссийск. По данным властей города, Киев предпринял комбинированную атаку: с воздуха — при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с моря — с использованием безэкипажных катеров (БЭК). В Минобороны РФ о количестве дронов, уничтоженных в Новороссийске, пока не сообщали.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, удар с воздуха пришелся на центральную часть города. Обломки беспилотников повредили семь многоквартирных домов и гостиницу «Новороссийск». В одной из поврежденных многоэтажек, на улице Шевченко, загорелась кровля, которую оперативно удалось потушить. Кроме того, повреждены 20 автомобилей, 3 из которых сгорели полностью.

По официальным данным, в результате атаки ВСУ погибли два человека, еще двенадцать пострадали. Все раненые доставлены в Первую городскую больницу. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Повреждение получил офис АО КТК-Р (российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума). В пресс-службе компании сообщили о двух раненых сотрудниках. «Один из пострадавших получил огнестрельно-осколочные ранения, что может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части БПЛА»,— рассказали в КТК-Р. По данным “Ъ”, боевые части дронов были заряжены шариками, которые, разлетаясь по округе, ранили людей, повреждали строения и автомобили.

В 15:00 мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе введен режим ЧС. «Все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки»,— написал глава города в своем Telegram-канале, отметив, что развернуты пункты временного размещения жителей пострадавших домов и штаб, координирующий действия оперативных служб. Все поврежденные объекты будут оперативно отремонтированы, пообещал чиновник. Господин Кравченко добавил, что силовики ищут места падения БПЛА и их обломков. Они могут представлять опасность для мирных граждан и интерес для следственных органов.

До вечера угроза применения БЭК и БПЛА в Новороссийске сохранялась; в городе третий раз за день звучали сирены. Власти других черноморских городов Краснодарского края, включая Анапу, Геленджик и Туапсе, также предупреждали жителей об опасности атак.

В Сочи с пляжей эвакуировали отдыхающих. «В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры — эвакуацию отдыхающих на пляжах. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная»,— сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

По данным источника “Ъ”, атаку БПЛА на Новороссийск квалифицируют по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета России. В настоящий момент организована доследственная проверка.

Наталья Решетняк, Краснодар