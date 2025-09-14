Совладельца «Суперметалла» ищут в больнице

Как стало известно “Ъ”, Солнечногорский суд Подмосковья заочно арестовал и объявил в розыск Василия Васекина, одного из руководителей и совладельцев НПК «Суперметалл» — предприятия, с 1962 года производящего приборы из платинового сырья по уникальным технологиям и являющегося лидером в своей отрасли. Заслуженный химик РФ обвиняется в обмане партнера на 50 млн руб. и несдаче государству на аффинаж (очистку) поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 млрд руб. Процесс по его делу приостановили после того, как 67-летний подсудимый оказался в больнице и перенес две операции на сердце, но потом суд посчитал, что он скрывается. Его адвокаты уверяют, что, как только здоровье позволит, химик сразу вернется.

Объявить в розыск господина Васекина и изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу судья постановила 4 сентября. Согласно ее решению, «с 4 июля подсудимый в судебные заседания не является, самостоятельно суд не информирует о возможности участия в судебных заседаниях, документы, подтверждающие уважительность своей неявки, в суд не предоставляет».

Адвокаты фигуранта уже обжаловали решение о его аресте. По их данным, накануне прений сторон 2 июля Василий Васекин был госпитализирован в Клинический центр высоких медтехнологий ФМБА, оттуда переведен в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и, наконец, в Многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина, где сейчас и находится. За это время он перенес две операции — аортокоронарное шунтирование на открытом сердце и имплантацию электрокардиостимулятора, а сейчас у него наблюдается острое нарушение мозгового кровообращения.

«Как позволит здоровье, он сразу явится в суд»,— говорят представители защиты. Их процессуальные оппоненты считают тяжелую болезнь лишь отговоркой, чтобы затянуть разбирательство.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении совладельцев ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ) Василия Васекина и Сергея Перельмана было возбуждено солнечногорским отделом СКР в 2023 году на основании материалов управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. По версии следствия, господин Васекин и его подельник, занимавший пост гендиректора фирмы, обманули своего третьего партнера бизнесмена Алексея Братченко. Последний в 2018 году решил приобрести треть акций ИБВ.

По версии СКР, предполагалось, что ООО ИБВ будет ликвидировано, а три его совладельца поделят между собой акции основного актива компании — расположенного в Солнечногорске АО НПК «Суперметалл», имеющего уникальные технологии для производства приборов из драгметаллов. Господин Братченко настаивает, что заплатил наличными Василию Васекину и Сергею Перельману 52 млн руб., но ИБВ ликвидирован не был и полноценного доступа к «Суперметаллу» он не получил.

Кроме того, как глава НПК Василий Васекин обвиняется в двух эпизодах нарушения правил сдачи государству драгметаллов (ст. 192 УК РФ).

Речь идет о контрактах с ирландской компанией Mafic Black Basalt Limited и латвийским АО «Валмиерское стекловолокно», по которым с июня 2020 года «Суперметалл» получил лом и отходы драгметаллов, содержащие сплав платины и родия, загрязненные стеклом и керамикой, весом соответственно 61,9 и 226,8 кг почти на 2,4 млрд руб. После их отчистки на НПК масса сплава драгметаллов, полученных из вторсырья, составила соответственно 49,1 и 219,9 кг. По закону такие сплавы должны передаваться на аффинаж только на определенные правительством предприятия, однако этого сделано не было.

Химик в ответ заявляет, что это было не обязательно, так как лом и сплав «не утрачивает свои потребительские и функциональные свойства и остается пригодным для производства базальтовой нити после изготовления из него соответствующей детали». Что же касается самого тяжелого обвинения в мошенничестве, то, по мнению защитника господина Васекина Виктора Буробина, доля в ИБВ действительно Алексею Братченко передавалась, но не за 52 млн «налом», а всего за 200 тыс. «безналом», то есть за номинальную цену.

«Все, что есть у следствия, это его показания о передаче сумки с деньгами 16 ноября 2018 года, но самих денег никто не видел, их происхождение осталось неизвестным и ничем не подтверждено»,— утверждает адвокат Сергея Перельмана Айрат Хикматуллин. По его словам, среди немногочисленных вещдоков есть, например, сумка Louis Vuitton, в которой якобы Алексей Братченко принес миллионы. Сомнения вызывает ее возраст — согласно бирке, она была изготовлена после 2021 года, но суд углубляться в этот вопрос не стал. Получить комментарий представителей господина Братченко “Ъ” не удалось.

Сергей Сергеев