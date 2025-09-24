В Севастополе рассказали о мерах по борьбе с дефицитом бензина

Власти Севастополя находятся в постоянном контакте с Минэнерго и Минтрансом для решения проблемы дефицита бензина. Об этом заявил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Вижу, что не стихают ваши вопросы про бензин. Главный из них: почему возникли перебои с бензином ходовых марок АИ-92 и АИ-95. Те, кто читают федеральные новости, понимают ситуацию с НПЗ. Также напоминаю, что поставки топлива на Крымский полуостров осуществляются морским транспортом. Любой шторм, ограничения на хождение морского транспорта нарушают график поставок»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Партия АИ-95, отметил он, уже сегодня вечером прибудет в Севастополь, еще одна крупная поставка этой марки бензина на подходе. «С этим видом топлива проблем на автозаправках ТЭС в ближайшее время не будет. По АИ-92 пока есть сложности. Сообщу конкретику дополнительно. С дизтопливом — перебоев нет»,— добавил губернатор.

Он также подчеркнул, что для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных и прочих служб есть неприкосновенный запас топлива, с которым проблем не будет.

Ранее власти Крыма призвали граждан не создавать искусственный спрос и не приобретать бензин «про запас» в канистры, чтобы не «усугублять ситуацию» на топливном рынке региона. На этой неделе на автозаправках Крымского полуострова наблюдается дефицит А100, АИ-92 и АИ-95. Причем стоимость последнего там, где остались небольшие запасы, приближается к отметке 80 руб. за литр и выше.

О последствиях дефицита топлива в России — в материале «Ъ» «Топливо усохло в объемах».

Александр Дремлюгин, Симферополь