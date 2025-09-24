«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений на Кубани

«Аэрофлот» сообщил о корректировке расписания рейсов в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропортах Сочи и Геленджика, а также ограничениями на использование воздушного пространства Краснодарского края. Часть рейсов, направлявшихся в Сочи, была возвращена в аэропорт вылета или перенаправлена на запасные аэродромы, некоторые отменены или задержаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пассажирам отмененных рейсов предлагается возврат стоимости билетов или переоформление на последующие вылеты в течение десяти дней по тому же маршруту и классу обслуживания без доплаты. Сделать это можно через сайт и мобильное приложение авиакомпании, чат-бот или контакт-центр.

В компании отметили, что экипажи и представители Аэрофлота информируют пассажиров, а во время ожидания вылета им предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами перевозчика.

Вячеслав Рыжков