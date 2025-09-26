Найди в себе донора

В сентябре АНО «Институт развития донорства DonorSearch», крупнейшему сообществу доноров крови в России, исполняется 15 лет. Его основная цель — приводить в центры крови мотивированных, регулярных доноров. АНО основана в Казани, но рекрутирует и поддерживает добровольцев по всей стране. На сегодня в базе DonorSearch уже больше 320 тыс. доноров крови, притом что ежегодно в России 1,5 млн человек нуждаются в донорстве.

Сообщество DonorSearch началось с небольшой группы в соцсети «ВКонтакте». Молодой ученый-химик из Казани Руслан Шекуров стал донором в 18 лет, когда в университет, где он учился, приехала выездная бригада переливания крови. Тогда еще не было мессенджеров, но раз в месяц добровольцам приходили SMS о том, что кому-то нужна помощь — донорская кровь.

— Я подумал, что если во «ВКонтакте» можно найти человека по городу, возрасту или номеру школы, то можно точно так же искать донора, если пользователь внесет в профиль информацию о своей группе крови,— рассказывает Руслан Шекуров, директор АНО «Институт развития донорства DonorSearch».

С командой единомышленников Шекуров задумал создать сообщество, которое стало бы посредником между донорами, центрами крови и больницами. Сначала это была просто группа в социальной сети, потом у проекта появился свой сайт. А в 2013 году волонтерский стартап превратился в АНО.

— Мы думали, что теперь получим гранты, сможем расширить свою деятельность, но вместо грантов сразу же получили штраф за не сданный вовремя отчет! — вспоминает Шекуров.— Так мы поняли, что деятельность НКО — это серьезная системная работа.

Проанализировав работу сообщества, Руслан обнаружил серьезную ошибку: обычно люди откликаются на призыв стать донором, когда случается чрезвычайная ситуация или нужна срочная помощь больному. А это неправильно. Кровь нужна всегда, сдавать ее нужно регулярно. Авторы проекта решили не искать доноров для конкретного случая, начали разбираться, почему вообще есть дефицит крови и как его преодолеть.

— Когда человек сдает кровь, он, во-первых, хочет спасти чью-то жизнь, а во-вторых, получить признание своего благородного поступка,— объясняет Шекуров.— Но донор зачастую не знает, кого конкретно он спасает,— кровь просто попадает в учреждение службы крови. А на работе у донора начальник может быть недоволен его отгулом, или близкие, наслушавшись разных мифов, считают, что частая сдача крови вредит здоровью. Звание почетного донора, пожалуй, единственная форма признания донорского подвига на сегодняшний день, но такое звание заслуживается долгие годы, а мотивация человеку нужна прямо сейчас.

Поэтому команда DonorSearch разработала два направления — для новичков и опытных доноров. Первым нужно много информации: как подготовиться к походу в центр крови, как следить за своим питанием, можно ли сдавать кровь после ОРВИ, могут ли быть донорами вегетарианцы, какие вредные мифы существуют вокруг донорства. Ответы на все эти вопросы есть на интернет-платформе DonorSearch в виде журнала и советов бывалых доноров. Регулярным донорам нужна мотивация и поддержка единомышленников. Для этого на сайте есть личные кабинеты доноров, где можно вести учет и планирование сдачи крови, получать виртуальные наклейки-ачивки за достижения, которые видны всем посетителям. Развивается и система бонусов для сдающих кровь: пицца в подарок, скидки в онлайн-магазинах...

— Мы делаем все, чтобы молодые люди нашли в себе донора,— говорит Шекуров.— А те, кто сдает кровь регулярно, понимали бы, что общество их видит, ценит их поступок, благодарно им за помощь.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда