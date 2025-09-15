Кабмин одобрил ужесточение наказаний для бывших заключенных за воинские преступления

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минюста о введении особых норм уголовной ответственности для участников специальной военной операции из числа бывших заключенных. Как сообщает ТАСС, законопроект предусматривает ужесточение наказаний за нарушения воинской дисциплины для лиц, которые были призваны на военную службу в обмен на освобождение от уголовного наказания или в отношении которых было приостановлено производство по уголовному делу.

Военным из этой категории за самовольное оставление части или места службы на срок до 10 дней будет грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет (по действующему УК — до пяти лет). А неявка на службу без уважительных причин в течение месяца повлечет заключение на срок от трех до восьми лет (сейчас — до семи лет).

Наиболее строгое наказание предусмотрено за дезертирство с оружием или группой лиц — от 10 до 12 лет лишения свободы (по действующему УК за это можно получить до семи лет тюрьмы, а при отягчающих обстоятельствах — до 10 лет). Наконец, отдельной статьей прописывается ответственность за симуляцию болезни, членовредительство или подлог документов с наказанием от 7 до 12 лет заключения (сейчас максимальное наказание за эти деяния в условиях боевых действий составляет 10 лет лишения свободы).

Как отмечается в пояснительной записке, совершение таких преступлений лицами, уже подвергавшимися уголовному преследованию, представляет повышенную общественную опасность. После одобрения правительством в целом законопроект будет внесен в Госдуму.

Дмитрий Сотак